Радянський знак був в аварійному стані

У п'ятницю, 29 квітня, у Бориславі на Львівщині остаточно демонтували колишній пам’ятник на честь «визволення Борислава від німецько-фашистських загарбників» (обеліск зі стелою) на вул. Весняній. Про це повідомляє міська рада Борислава.

Рішення про демонтаж місцева влада ухвалила ще в грудні 2021 року, адже пам’ятник, встановлений в 1969 році, вже був частково зруйнованим – залишився лише обеліск.

Демонтаж радянської стели у Бориславі (фото Бориславської міськради)

Демонтаж інших подібних пам’ятних знаків в Бориславі, зокрема на вул. Данила Галицького, ще обговорюватимуть.

«Активно вивчаємо це питання. Оскільки там у свій час відбувалось захоронення людей, ми мусимо провести всі процедури в правильний спосіб — після консультацій із фахівцями та духовенством», – сказав міський голова Борислава Ігор Яворський.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у містах і селах по всій Україні відновили незакінчений процес декомунізації: демонтаж пам’ятників, пов'язаних з СРСР та Росією, та перейменування вулиць. Так, на Стрийщині демонтують 6 відповідних знаків, а в Дрогобичі демонтували «Вічний вогонь».