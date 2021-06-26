10-річний Олег Гайдук, який вночі втік з дому у Пустомитах

У суботу вранці, 26 червня, поліція Пустомитів почала пошуки 10-річного хлопчика, який вночі втік з дому. Дитину розшукує увесь особовий склад відділку поліції, цю інформацію підтвердили у прес-службі поліції.

Пошуки 10-річного Олега Гайдука тривають вже кілька годин. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, хлопчик з неблагополучної родини. Вони з мамою живуть самі, а у жінки є психічні відхилення. Вона неодноразово перебувала на лікуванні в обласній психіатричній лікарні, що на вул.Кульпарківській.

Вночі з п'ятниці на суботу, 26 червня, мамі хлопчика знову стало погано. Ймовірно, перелякавшись дитина втекла з дому, а жінку знову госпіталізували до психіатричної лікарні.

За інформацією правоохоронців, Олег Гайдук вийшов з дому близько 03:00 ночі. В чому він був одягнений – невідомо. У хлопця темно-русяве волосся та карі очі, він худорлявий.

Хто бачив або знає місце перебування 10-річного Олега Гайдука поліція просить терміново дзвонити на 102.

P.S. Близько 13:30 поліцейські знайшли хлопчика неподалік дому, він ночував у закинутому автомобілі. Як вдалося дізнатися ZAXID.NET, дитина була змушена втікати з дому, аби врятуватися від матері у якої стався приступ шизофренії.