У суботу, близько 13:30 пустомитівські поліцейські знайшли 10-річного Олега Гайдука, який в 03:00 ночі втік з дому. Дитина провела ніч у закинутому автомобілі. ZAXID.NET вдалося дізнатися, що дитина була змушена втікати з дому, аби врятуватися від матері.

З власних джерел у поліції ZAXID.NET відомо, що Олег Гайдук мешкає вдвох зі своєю матір'ю у Пустомитах. Вона хворіє на шизофренію, перебуває на обліку у Львівській обласній психіатричній лікарні.

В ніч з 25 на 26 червня їй знову стало погано. У жінки почались галюцинації, їй здалося, що в її сина вселилися демони і, за словами дитини, вона хотіла їх вбити. Переляканий хлопчик просто втік з дому, врятувавшись таким чином від матері.

Дитина ночувала у закинутому авто неподалік власного дому. Поліцейські розшукували хлопчика кілька годин, а тим часом матір хлопця знову госпіталізувати до лікарні.

Зараз дитину оглядають медики, ймовірно хлопець ночуватиме у дитячому будинку. Подальшу долю Олега Гайдука визначатимуть соцслужби.

Як розповів ZAXID.NET мер Пустомитів Олег Серняк, близько тижня тому у місцеву міськраду прийшов мешканець Пустомитів, у якого ця жінка орендувала квартиру. Він скаржився, що вона занехаяла квартиру, не платить оренди і загалом дивно поводиться.

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