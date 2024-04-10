У п'яти селах Луцького району демонтують старі блокпости
Контролюватиме прибирання території муніципальна варта
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У п’яти селах Луцького району демонтують старі блокпости, які встановили понад два роки тому. Відповідний проект рішення опублікували 8 квітня на сайті Луцької міської ради, а 10 квітня виконавчий комітет його ухвалив.
У пояснювальній записці зауважили, що блокпости встановили у лютому 2022 року вздовж основних магістральних вулиць і доріг, на в’їздах і виїздах у населені пункти. Будували з мішків із піском, бетонних блоків, старих автомобільних шин і маскувальних сіток. Втім, оборонні конструкції тривалий час не використовували за призначенням, тому вони мають занедбаний вигляд.
Зрештою, контрольно-пропускні пункти вирішили демонтувати у п’яти населених пунктах:
- с. Богушівка (в’їзд у село);
- с. Жабка, вул. Козацька;
- с. Зміїнець, вул. Ставкова;
- с. Озденіж (в’їзд у село);
- с. Сапогове, вул. Центральна.
Додамо, що демонтувати споруди та прибрати територію мають працівники Департаменту муніципальної варти.