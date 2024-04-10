У п’яти селах Луцького району демонтують старі блокпости, які встановили понад два роки тому. Відповідний проект рішення опублікували 8 квітня на сайті Луцької міської ради, а 10 квітня виконавчий комітет його ухвалив.

У пояснювальній записці зауважили, що блокпости встановили у лютому 2022 року вздовж основних магістральних вулиць і доріг, на в’їздах і виїздах у населені пункти. Будували з мішків із піском, бетонних блоків, старих автомобільних шин і маскувальних сіток. Втім, оборонні конструкції тривалий час не використовували за призначенням, тому вони мають занедбаний вигляд.

Зрештою, контрольно-пропускні пункти вирішили демонтувати у п’яти населених пунктах:

с. Богушівка (в’їзд у село);

с. Жабка, вул. Козацька;

с. Зміїнець, вул. Ставкова;

с. Озденіж (в’їзд у село);

с. Сапогове, вул. Центральна.

Додамо, що демонтувати споруди та прибрати територію мають працівники Департаменту муніципальної варти.