Для закінчення робіт з реконструкції вулиці Пекарської у Львові підрядній організації потрібно з’єднати всі комунікації на перехресті вулиць Пекарської – Тершаковців – Чехова. Тому з 11 вечора 20 серпня це перехрестя перекриють для руху транспорту.

За попередніми підрахунками «Львіввавтодор», роботи триватимуть 10 днів.

«Досі перехрестя вул. Пекарська – вул. Тершаковців – вул. Чехова для зручності мешканців було відкрите для руху транспорту. Однак тепер необхідно з’єднати усі комунікації, тому його перекриють, щоб провести необхідні роботи. Відкриття вулиці Пекарської слід очікувати 1 вересня. Однак підрядник буде старатися зробити все швидше», – розповів прес-секретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Нагадаємо, на вул. Пекарській провели капітальний ремонт проїзної частини, яку виклали бруківкою та мозаїкою із заміною конструктивних шарів, облаштували місця для паркування, збудували велодоріжки та велосипедні смуги, відремонтували покриття тротуарів, замінили мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, газо- та електропостачання, теплопостачання, мереж зв’язку. Роботи проводить підрядна організація ТзОВ «Вельт-Капітал». Вартість робіт – 109,4 млн грн.