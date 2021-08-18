Військові Збройних сил України та країн-партнерів готуватимуться до відзначення Дня Прапора 23 серпня

Для проведення репетицій військового маршу у Львові перекриють частину вул. Стрийської. Військові ЗСУ та країн-партнерів готуватимуться до святкування Дня Прапора. Перекриття відбуватиметься тричі. У цей час будуть зміни в русі громадського транспорту.

Вулицю Стрийську перекриють на ділянці від вул. Сахарова до Монумента слави. Перекриття заплановане тричі:

19 серпня, з 20:00 до 22:00 (репетиція)

21 серпня, з 8:00 до 10:00 (репетиція)

23 серпня з 7 ранку на кілька годин (марш)

«Перекриття буде у трьох точках: на перетині вул. Стрийська – вул. Літня, на перетині вул. Героїв Майдану і вул. Бой-Желенського, і на перетині вул. Стрийська – вул. Сахарова. Таким чином, ділянка від вул. Сахарова до Монумента слави буде перекрита», — повідомили в управлінні культури ЛМР.

У зв’язку з цим тролейбус №25 на час перекриття не курсуватиме, а автобуси №3А, 18 і 44 будуть об’їжджати Стрийську через вул. Франка, Панаса Мирного і Чмоли.