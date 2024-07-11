Завалідувати квиток необхідно в кожному виді транспорту

Після десяти днів тестування у Львові повноцінно запускають пересадковий квиток у всьому громадському транспорті. Послуга діятиме для всіх пасажирів, що мають ЛеоКарт. Про це 11 липня повідомила пресслужба Львівської міськради.

Із пʼятниці, 12 липня, пасажир із ЛеоКарт упродовж 40 хвилин зможе безкоштовно пересідати з одного виду громадського транспорту на інший. При цьому необхідно обовʼязково завалідувати поїздку при посадці як на першому маршруті, так і на пересадкових.

«Пересівши в інший автобус, трамвай чи тролейбус, ви знову маєте прикласти свою “ЛеоКарт” до валідатора, але кошти з картки будуть списані як за одну поїздку. Після цього можна спокійно завершувати свою поїздку до кінцевої зупинки», – повідомив керівник департаменту мобільності Олег Забарило.

У такий спосіб усі поїздки, зареєстровані не пізніше, ніж через 40 хвилин після першої валідації, тарифікуватимуться як одна і коштуватимуть 13 грн (6,5 грн для студентів). Обмежень у пересадках немає.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду в громадському транспорті Львова впровадили пів року тому. У всіх видах транспорту діють єдині тарифи за проїзд: 13 грн – при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 грн – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 20 грн – при оплаті готівкою у водія та 6,5 грн – для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.

Купити ЛеоКарт можна у кіосках «Інтерпрес», поповнити там же та через сервіси EasyPay.