У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить змінювати реєстрацію місця проживання онлайн. Про це «Громадському радіо» повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Така послуга буде доступна в додатку та на порталі «Дія». Нею зможуть користуватися власники паспортів-книжечок та ID-карток. Після ухвалення законопроекту №5463 не потрібно буде відвідувати державні органи, Центр надання адміністративних послуг та військкомати.

«Достатньо лише авторизуватися в застосунку "Дія" чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги», – зазначив Федоров.

За його словами, на порталі чи в додатку потрібно буде вказати адресу, за якою людина проживає. Для реєстрації місця проживання у квартирі орендодавця потрібно буде його згода, яку він зможе дати онлайн.

Штамп у паспорті та довідку про реєстрацію для ID-картки також скасують. Держслужбовці зможуть перевірити прописку людини в онлайн-системі, каже Федоров.

Міністр прогнозує, що запропонований нардепами від Слуги народу законопроект депутати ухвалять у першому й другому читанні «протягом найближчих кількох місяців». Наразі законопроект спрямували на розгляд до комітету.