За кермом Mercedes-Benz Vito перебував 31-річний мешканець Ужгорода

Внаслідок ДТП поблизу села Середнє Ужгородського району 28-річна вагітна закарпатка втратила дитину. Потерпіла зараз перебуває у реанімації, за її життя борються лікарі. Відомо, що мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, у якому перебувала жінка, з’їхав із дороги, де проводився ремонт. За кермом був 31-річний водій, він не постраждав.

Фото ранкової ДТП оприлюднили користувачі Viber-групи «Увага, радар». Відомо, що аварія сталася вранці понеділка, 14 лютого, поблизу Середнього, на ділянці дороги, де зараз проводяться ремонтні роботи. За попередньою інформацією, вагітній жінці 28 років, вона перебувала на тридцятому тижні вагітності. За кермом мікроавтобуса був 31-річний водій, він не постраждав в аварії.

Речник патрульної поліції Ернест Завадський у коментарі ZAXID.NET зазначив, що виклик про ДТП надійшов правоохоронцям о 07:50 у понеділок, 14 лютого. На місці події патрульні встановили, що водій Mercedes-Benz Vito не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості та з'їхав у котлован. За даними поліції, за кермом був 31-річний мешканець Ужгорода.

«У мікроавтобусі також перебувала 28-річна ужгородка, потерпілу жінку та водія доставили до лікарні. За попереднім повідомленням медиків, водій отримав лише легкі тілесні ушкодження, пасажирка має забій правої грудної клітини та перелом кісток тазу», – зазначив Ернест Завадський. Він також додав, що на місце події патрульні викликали слідчих, вони встановлюватимуть усі обставини аварії.

Як у коментарі «Суспільному» повідомив головний лікар Ужгородської міської лікарні Іван Курах, наразі потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні, її стан дуже важкий. «Внаслідок аварії вона отримала множинні травми – потрійний переломом кісток тазу та внутрішню кровотечу. Жінка перебувала на 30-му тижні вагітності. На жаль, дитину вона втратила», – зазначив Іван Курах.

У прес-службі Головного управління Нацполіції Закарпаття ZAXID.NET підтвердили факт аварії, що сталася вранці 14 лютого на Ужгородщині та зазначили, що детальнішу інформацію про ДТП нададуть незабаром.

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