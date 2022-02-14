Слідство має встановити, хто з водіїв порушив правила руху і спричинив аварію

Внаслідок лобового зіткнення двох авто під Тернополем загинула жінка, а ще три людини отримали важкі поранення. ДТП трапилася близько 20:00 в неділю, 13 лютого, у селі Лозове. Зіткнення між автомобілями Opel та Volkswagen було таким сильним, що водіїв та пасажирів затиснуло в салонах, тому рятувальникам довелося розрізати метал, аби дістати постраждалих.

За інформацією поліції Тернопільщини, в аварії на швидкості зіткнулися автомобілі Opel та Volkswagen. Очевидці на місце події викликали медиків швидкої та поліцію. Через те, що постраждалі не могли вибратися з автомобілів самотужки, знадобилася допомога рятувальників. «Прибувши до місця події рятувальники деблокували з понівечених авто двох постраждалих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів та огородили ділянку де трапилась ДТП», – повідомлюють в ДСНС Тернопільщини.