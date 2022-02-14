У лобовій ДТП під Тернополем загинула жінка, ще троє постраждало
Постраждалих внаслідок удару затисло в салонах авто
Внаслідок лобового зіткнення двох авто під Тернополем загинула жінка, а ще три людини отримали важкі поранення. ДТП трапилася близько 20:00 в неділю, 13 лютого, у селі Лозове. Зіткнення між автомобілями Opel та Volkswagen було таким сильним, що водіїв та пасажирів затиснуло в салонах, тому рятувальникам довелося розрізати метал, аби дістати постраждалих.
За інформацією поліції Тернопільщини, в аварії на швидкості зіткнулися автомобілі Opel та Volkswagen. Очевидці на місце події викликали медиків швидкої та поліцію. Через те, що постраждалі не могли вибратися з автомобілів самотужки, знадобилася допомога рятувальників. «Прибувши до місця події рятувальники деблокували з понівечених авто двох постраждалих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів та огородили ділянку де трапилась ДТП», – повідомлюють в ДСНС Тернопільщини.
У коментарі ZAXID.NET прес-секретар поліції Сергій Крета зазначив, що наразі невідомий вік загиблої. «На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. Відомо, що в лобовому зіткненні двох авто загинула жінка. Наразі нам не відомо скільки їй було років. Ще троє людей – двоє чоловіків і одна жінка отримали різні поранення. Їх двома каретами швидких госпіталізовано в лікарні Тернополя», – розповів прес-секретар поліції Сергій Крета.
За фактом ДТП порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Наразі проводиться слідство, яке встановить, хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху і спричинив смертельну аварію.