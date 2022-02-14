На Миколаївщині зіткнулися позашляховик та вантажівка

13 лютого, внаслідок лобового зіткнення вантажівки і легковика, на Миколаївщині загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

ДТП сталася близько у неділю ввечері на 280 км автодороги М-05 Київ - Одеса неподалік села Курячі Лози. Внаслідок зіткнення легковика Toyota та вантажівки MAN загинули водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі восьмирічна дитина.

Водій вантажівки серйозних травм не отримав, його планує допитати поліція. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії, а також інформацію про особи загиблих. За попередньою інформацією ДСНС, винуватцем зіткнення був водій легковика.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення ПДР, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.