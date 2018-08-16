У Рава-Руській затримали вантажівку з заниженою на ₴1 млн вартістю товару

У документах вартість товару була занижена на 1 млн грн

У пункті пропуску «Рава-Руська» працівники СБУ Львівщини спільно з працівниками Львівської митниці перешкодили ввезенню товару, вартість якого була занижена на понад мільйон гривень. Розбіжність у задекларованій та реальній цінах різнилася на понад мільйон гривень.

За інформацією прес-служби Управління СБУ Львівщини, оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що одна зі столичних фірм може вносити неправдиві відомості у товаросупровідні документи для митного контролю із заниженням вартості імпортованих товарів.

«Декілька днів тому у пункті пропуску «Рава-Руська», на підставі інформації СБУ, працівники Львівської митниці ДФС провели огляд вантажівки, яка транспортувала товари народного вжитку. Під час перевірки з’ясувалося, що маркування товарів, які перевозили у вантажівці, та заявлена у документах інформація не співпадають. Тобто в документах писали одне, а насправді товари були інших фірм. Також встановлено, що вартість товару на 1 млн грн перевищує заявлену в документах», – повідомив ZAXID.NET речник прес-служби Управління СБУ у Львівській області Олег Алєксандров.

За його словами, зараз товар знаходиться на митниці, проводиться перевірка. Також він зазначив, що наразі не повідомляється, про які саме імпортні товари йдеться.

Заниженням вартості товару власник фірми-отримувача, яка зареєстрована у Києві, намагався ухилитися від сплати митних та інших платежів, які визначені законодавством.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтями 212, 358 та 364 Кримінального кодексу України.