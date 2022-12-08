У випадку блекауту, тобто повного знеструмлення України в разі російських ракетних обстрілів, радіо та телебачення матимуть можливість працювати ще щонайменше три доби, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі національного телемарафону.

«На сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби», – сказав Щиголь, якого цитує «Укрінформ».

Очільник Держспецзв'язку зазначив, що для прослуховування українського радіо в FM-діапазоні громадяни повинні мати радіоприймач на батарейках.

Щодо можливого зникнення мобільного зв'язку, Щиголь зауважив, що зараз в Україні працюють 82% базових станцій, у Луганській та Херсонській області їх відновлюють. За його словами, кожну базову станцію не можуть забезпечити генераторами.

Однак, як наголосив голова Держспецзв'язку, за розпорядженням РНБО та президента усі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби. На сьогодні «ця робота проводиться», зазначив він. Також, за словами керівника Держспецзв’язку, підводяться мережі до «пунктів незламності», які також мають бути зарезервовані зв'язком на три доби.