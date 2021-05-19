Пацієнтів «реабілітаційного центру» змушували працювати на його організаторів

Служба безпеки України (СБУ) викрила і заблокувала роботу закладу, розташованого в одному з міст Херсонщини, де утримували десятки людей з наркотичною та алкогольною залежністю, змушуючи безкоштовно працювати на організаторів. Керував закладом місцевий мешканець – пастор однієї з церков.

За інформацією СБУ, пастор разом зі своїм спільником, який проживає в окупованому Росією Криму, заманював алко- та наркозалежних громадян нібито на курс лікування та реабілітації. Але замість медичної та психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів.

У так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, у тому числі з окупованого Криму. «Пацієнтів» залучали до господарських робіт на будівництві та по господарству. Керівник церкви мав у місті власний цех з ремонту меблів, де також працювали «реабілітанти», виконуючи чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну працю, зловмисники привласнювали.

Під час обшуків на території «реабілітаційного центру» правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили «лікування»; списки «хворих»; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

Роботу центру розслідують за статтею «Торгівля людьми» ККУ. Якщо вину організаторів «реабілітаційного центру» доведе суд, його організаторам загрожує до 12 років ув’язнення.