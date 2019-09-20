У Рівненській області 11 людей отруїлися, святкуючи хрестини

У Рівненській області після святкування хрестин отруїлося 11 людей. П’ятеро постраждалих госпіталізували в інфекційне відділення, шестеро – лікуються амбулаторно. Про це повідомляє УНН.

«У 4 госпіталізованих хворих виділена сальмонела. Причини та обставини виникнення спалаху з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

«Станом на 19.09.2019 кількість хворих серед осіб, які святкували хрестини в магазині-кафе «На Паненській» (м. Дубно), зросла до 11 осіб (10 хворих – серед гостей та 1 – продавець даного закладу)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед захворілих п'ятеро госпіталізовані в інфекційне відділення, а шестеро лікуються амбулаторно.

«У 4 госпіталізованих хворих виділена сальмонела. Причини та обставини виникнення спалаху з’ясовуються», – повідомили у лабцентрі.