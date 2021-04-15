У Рівному з четверга, 15 квітня, почав діяти послаблений карантин, а з 19 квітня обмеження стануть ще слабшими.

За інформацією Рівненської міськради, з 15 квітня у місті відновили безкоштовне пільгове перевезення у міському пасажирському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі, за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах місць для сидіння.

З понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11 класів. Школи естетичного виховання та заклади клубного типу також зможуть повноцінно працювати.

Водночас, міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих і непродовольчих закладах.