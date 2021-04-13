Роботу громадського транспорту обмежили через ситуацію з коронавірусом в регіоні

Через стрімке поширення коронавірусу у Запорізькій області із 14 квітня зупинять міжміський транспорт, а міський і приміський – обмежать. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомили у прес-службі Запорізької ОДА.

«Мерам великих міст, в першу чергу Запоріжжя, доручили невідкладно вжити дієвих заходів щодо обмежень перевезень пасажирів шляхом запровадження довідки, та/або введення часового діапазону руху громадського транспорту. Так само за допомогою довідок обмежать рух громадського транспорту приміського сполучення», – йдеться на сайті ОДА.

Отримати довідки встановленого зразка можуть працівники об’єктів критичної інфраструктури, охорони здоров’я, правопорядку, оборони, цивільного захисту, транспорту, фінансової та банківської сфери, зв’язку та комунікацій, житлово-комунального господарства, торгівлі та харчової промисловості, а також ті, що мають безперервний виробничий цикл.

«Виконавчим органам Запорiзькоi, Мелiтопольськоi, Берлянської, ПологiвськоТ, Енергодарськоi мiських рад вжити дiевих заходiв щодо запровадження обмежень стосовно перевезення пасажирiв в міському громадському транспортi шляхом запровадження довiдки встановленого зразка та/або часового дiапазону руху», – йдеться у документі.

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС також доручила департаменту промисловості та розвитку інфраструктури ОДА опрацювати питання щодо здійснення обмежень перевезень пасажирів залізничним транспортом у межах області. У громадському транспорті будуть регулярно робити дезінфекцію, брати пасажирів лише за кількістю місць для сидіння та жорстко контролюватимуть дотримання маскового режиму.

Крім того, вже від сьогодні громадський транспорт перевозить пасажирів тільки з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння та в масках.

Зауважимо, що так званий «британський» штам коронавірусу активно циркулює на території Запорізької області. Лабораторне підтвердження цього отримали 5 квітня зі столиці. Заступник гендиректора Запорізького обласного лабораторного центру Олександр Мащак повідомив, що захворюваність на Covid-19 у регіоні зростає і протягом тижня збільшилася в 1,6 раза.

Через високий рівень захворюваності на коронавірус у Запоріжжі зменшилася кількість вільних ліжкомісць. Фактично всі пацієнти, які потрапляють до лікарень, потребують кисневої підтримки.

Як інформував ZAXID.NET, Хмельницька та Запорізька області оголошені «червоною» зоною з 9 квітня.