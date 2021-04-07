Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «червоний» рівень епідемічної небезпеки в Хмельницькій та Запорізькій областях. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в середу, 7 квітня.

«З 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях», – йдеться у повідомленні.

Таким чином у «червоній» зоні карантину опинились:

Київ;

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область;

Миколаївська область;

Львівська область;

Чернігівська область;

Запорізька область;

Хмельницька область.

У цих регіонах заборонено пасажирські перевезення, роботу непродовольчих сфер торгівлі й обслуговування, закладів харчування, розваг і культури, а навчання у закладах освіти має проводитись дистанційно.

Крім того, уряд затвердив показники для територіальних громад, за якими місцева влада зможе вводити додаткові карантинні обмеження. Раніше він передав їм право забороняти роботу громадського транспорту в регіонах, які перебувають у «червоній» карантинній зоні. Дотепер в Україні заборона таких перевезень.