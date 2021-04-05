Київські патрульні затримали 18-річну дівчину, яка продавала спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті. Попередня вартість такої картки – 200 грн. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у понеділок, 5 квітня.

Жінку затримали на зупинці громадського транспорту в Святошинському районі, де вона продавала відповідні квитки. Вона пояснила поліцейським, що купила спецперепустки та довідки про працевлаштування в одній із лікарень Києва в інтернеті за 5 тис. грн, які згодом перепродавала.

Частину перепусток поліцейські вилучили на експертизу, кілька підроблених документів зловмисниця встигла продати.

Поліцейські відкрили справу за статтею про підроблення документів, збут чи використання підроблених документів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що 30 березня мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантину у місті. Так, з понеділка, 5 квітня, усі школи та дитсадки в Києві мають бути зачинені, а користуватися громадським транспортом можна лише за спецперепустками для працівників критичної інфраструктури. Такі обмеження діятимуть щонайменше два тижні – до 16 квітня.

В перший день посиленого карантину зранку в місті утворилися багатокілометрові затори, а ціни на таксі зросли втричі. Біля входу до метро чергують поліцейські, які провіряють наявність відповідних перепусток. До громадського транспорту допускають не всіх – спецперепустки видавали на вихідних, однак не всі змогли їх отримали.