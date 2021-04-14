У Києві вирішили продовжити локдаун після 16 квітня – він діятиме щонайменше до 30 квітня. Про повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, лікарні Києва завантажені пацієнтами з коронавірусною інфекцією, тому відмовлятися від суворих карантинних обмежень поки ще дуже рано. Тому міська влада вирішила продовжити жорсткі карантинні заходи до кінця квітня.

Громадський транспорт продовжить працювати за спеціальними перепустками: перевозять лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

Школи та дитячі садочки залишаються закритими, не працюватимуть і продуктові ярмарки. Заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку та навинос.

Роботодавцям рекомендують організувати дистанційну роботу для співробітників або, якщо є можливість, надати відпустки.

За минулу добу, 13 квітня, у Києві зафіксували 1457 нових хворих, також 47 людей померли. Загалом у столиці виявили 180 066 випадків коронавірусу.