У четвер, 9 жовтня, під час сесії Рівнеради депутати ухвалили рішення про підвищення зарплат працівникам дошкільних закладів міста. Так, вихователі отримуватимуть додатково 1300 грн, а інші працівники дитсадків – 1000 грн. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Ініціаторкою збільшення виплат виступила депутатка від ВО «Батьківщина» Галина Кульчинська, яка заявила, що через мінімальні зарплати нині масово звільняються працівники дошкільних закладів. Згідно з постановою Кабміну від 1 січня 2025 року працівникам шкіл передбачена доплата у розмірі 1300 грн, а з 1 вересня її збільшили до 2600 грн. За її словами, міська рада має також забезпечити доплати і працівникам комунальних дитсадків.

«З 1 вересня і до кінця цього року потрібно приблизно 10 млн грн для того, щоб дати кожному працівнику дошкільного закладу ту зарплату, яку отримують вчителі. Це гроші, які ми не виділяємо додатково з бюджету, а перерозподіляємо зекономлені з резервного фонду», – зауважила Галина Кульчинська.

Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян повідомив, що на підвищення зарплат з бюджету громади виділять 3,5 млн грн. Цього місяця це зроблять за рахунок зменшення резервного фонду. Надалі депутати вирішуватимуть, на чому можна зекономити, щоб додати фінансування на дошкільну освіту.

Додамо, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік, передбачивши гроші на підвищення зарплат вчителям. Так, з 1 січня 2026 року зарплата зросте на 30%, а з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.