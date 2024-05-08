У Рівному п'яний 54-річний таксист перевозив пасажирів

У Рівному поліцейські зупинили автомобіль Opel за порушення ПДР. З’ясувалося, що 54-річний водій у стані алкогольного сп’яніння надає послуги таксі. На чоловіка склали протокол і винесли постанову. Про це 8 травня повідомили у прес-службі патрульної поліції.

«Патрулюючи на вулиці Євгена Коновальця, інспектори зупинили водія таксі за порушення ПДР. У салоні його автомобіля перебували пасажири. Під час спілкування патрульні виявили у 54-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити огляд на місці зупинки він відмовився», – зазначили у патрульній поліції Рівненщини.

Результат освідування у медичному закладі показав 2,13 проміле алкоголю в крові, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) і винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (не подання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку) КУпАП. Таксиста від керування відсторонили, а його транспортний засіб забрали на арештмайданчик. Чоловіку загрожує 17 тис. грн штрафу, а також можливе позбавлення права керування автомобілем на рік.