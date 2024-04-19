У селі Мульчиці Вараського району патрульні зупинили п'яного тракториста

У середу, 17 квітня, в селі Мульчиці Вараського району поліцейські зупинили трактор, який їхав без номерних знаків. Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що він перебуває напідпитку й не має документів на право керування транспортним засобом. Про це 19 квітня повідомили в поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, на вулиці Осела патрульні помітили трактор Dongfeng, який їхав без номерних знаків. У 35-річного водія були явні ознаки сп’яніння, тож він погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат – 4,26 проміле, що у понад 20 разів перевищує допустиму норму.

«Крім того, порушник не мав документів на право керування, а транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські відсторонили нетверезого водія від керування трактором і склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130, а також винесли постанови за ч.1, ч.2 ст.126, ч.1 ст.121-3 КУпАП. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування на рік.