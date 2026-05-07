Схему організував директор приватного коледжу та його донька

На Рівненщині судитимуть 35-річного чоловіка, який фіктивно влаштувався на роботу в приватний коледж, аби отримати відстрочку від мобілізації. Схему організував директор навчального закладу, яким фіктивний викладач заплатив 130 тис. грн за працевлаштування.

Як повідомив Офіс генпрокурора, у серпні 2025 року правоохоронці викрили батька та доньку, які за гроші набирали в приватний коледж студентів денної форми навчання та викладачів, які могли отримати відстрочку від мобілізації. Схему організував адвокат і директор коледжу, який отримав ліцензію на освітню діяльність, але такі послуги не планував надавати взагалі.

Натомість із червня по листопад 2024 року він влаштував на роботу та навчання 15 викладачів»та 110 студентів для здобуття фахової передвищої освіти без проведення вступної кампанії та самого навчання. За свої послуги він із донькою одержав понад 2,4 млн грн.

Окремо розслідували справи щодо фіктивних викладачів. 7 травня Рівненська окружна прокуратура скерувала в суд справу щодо 35-річного чоловіка, який за 2800 доларів та понад 17 тис. грн числився викладачем задля відстрочки. Він отримав підозру у неправомірній вигоді службовцю (ч. 1 ст. 368-3 ККУ).