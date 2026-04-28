46-річна жителька Чернівців керує громадською організацією у місті

46-річна керівниця Чернівецької громадської організації за гроші допомагала військовозобов’язаному виїхати за кордон. Правоохоронці викрили нелегальний канал виїзду ухилянтів, організувала незаконну схему громадська активістка.



За повідомленням поліції Буковини, керівниця ГО підшукала 23-річного буковинця, який хотів виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску. Жінка пообіцяла йому допомогти за 5 тис. доларів.



Згідно з узгодженим планом, підозрювана зустріла військовозобов’язаного та відвезла до прикордонного села. По дорозі жінка провела клієнту інструктаж щодо подальшого перетину держкордону. Однак їх затримали прикордонники спільно з поліцейськими.

Керівницю ГО з 23-річним ухилянтом затримали поблизу кордону

Після проведення слідчих дій та документування злочину жінку відпустили додому. Організаторка почала переховуватися, проте 25 квітня її викрили та затримали на території Вінницької області.



Наразі слідчі поліції повідомили чернівчанці про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За клопотанням поліцейських суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 1,2 млн грн. За скоєне їй загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.