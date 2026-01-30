Два благодійні намети підпалили у грудні 2024 року

Жителя Чернівців суд відправив на 4,5 роки у в’язницю за підпал двох наметів гуманітарного штабу благодійної організації з Іспанії. Пожежа трапилася вночі 2 грудня на Соборній площі. Після гасіння вогню рятувальники та поліція запідозрили, що намети навмисне хтось підпалив. Через тиждень правоохоронцям вдалося затримати підпалювача. Ним виявився 26-річний місцевий житель.

Два намети гуманітарного штабу іспанської благодійної організації Remar S.O.S у центрі міста розташовані були від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час пожежі разом із брезентовими тентами вогонь пошкодив чимало речей, іграшок, столів, які мали роздати потребуючим людям. Поліцейські затримали винуватця пожежі, однак свої дії він відмовився пояснювати. В його помешканні провели санкціонований обшук та виявили й вилучили речові докази злочину. Окрім того, в нього також знайшли вибухонебезпечний предмет – ручну осколкову гранату. Її також вилучили.

Справу буковинця передали до суду, де суддя визнав його винним в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначив покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі, повідомили в прокуратурі Буковини у п’ятницю, 30 січня.

До набрання вироком законної сили злочинець перебуватиме під вартою. На вирок можна подати апеляційну скаргу.