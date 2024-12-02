Вогонь пошкодив гуманітарні товари

У Чернівцях вночі 2 грудня на Соборній площі виникла пожежа двох наметів гуманітарного штабу, які розташовані там від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рятувальникам оперативно вдалося локалізувати і ліквідувати загоряння. Наразі попередня причина загоряння – підпал.

Повідомлення про загоряння двох наметів гуманітарного штабу від очевидців в «Службу порятунку» надійшло вночі 2 грудня.

«На місце події прибули вогнеборці 1-ї, 15-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та ліквідували пожежу на площі 150 м2 врятувавши намети від повного знищення. Вогонь знищив брезентову обшивку, одяг, іграшки та підлоговий настил», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 2 грудня.

Загиблих та травмованих на пожежі немає. Попередня причина пожежі у наметах гуманітарного штабу – умисний підпал, повідомило «Суспільне.Чернівці». Речниця обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук зазначила, що спеціалісти встановили, що пожежа почалася в кількох місцях одночасно.

В поліції Чернівців ZAXID.NET повідомили, що пожежа виникла 2 наметах Гуманітарного штабу іспанської організації Remar S.O.S.

«Правоохоронці міського відділу поліції виїжджали на місце пожежі, зафіксували всі обставини і наразі проводять перевірку, щоб встановити всі подробиці загоряння гуманітарних наметів», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Додамо, що іспанська благодійна організація Remar S.O.S від початку повномасштабного вторгнення працює у Чернівцях. В двох наметах на Соборній площі представники організації готували безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків.