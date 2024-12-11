Пожежа двох наметів на площі Соборній сталася вночі 2 грудня

Поліцейські Чернівців розшукали і затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до підпалу двох наметів із гуманітарною допомогою на площі Соборній. Гуманітарний штаб іспанської організації Remar S.O.S згорів вночі 2 грудня. Разом із наметами вогонь пошкодив чимало речей, іграшок, столів, які мали роздати людям.

Правоохоронці в ніч з 1 на 2 грудня спільно з рятувальниками виїхали на місце пожежі. Працівники ДСНС після гасіння вогню в гуманітарному штабі запідозрили, що це міг бути підпал, то поліцейські почали шукати винуватця.

«Вони обстежили об’єкт, прилеглі території та одразу розпочали встановлювати причини та обставини скоєння правопорушення. Невдовзі правоохоронці “вийшли” на слід злочинця. Ним виявився 26-річний житель Чернівців», – повідомили в поліції Буковини в середу, 11 грудня.

За вчинений підпал чоловіку загрожує до 7 років в'язниці

Поліцейські затримали чоловіка. Свої дії він відмовився пояснювати. В його помешканні провели санкціонований обшук та виявили й вилучили речові докази злочину. Усі докази слідчі поліції передали для дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Також з'ясувалося, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за різні крадіжки. Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім цього, вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). За вчинене 26-річному чернівчанину загрожує до семи років позбавлення волі.