Від вибухової хвилі в будинках вибило вікна і пошкодило дахи

Через атаку російських безпілотників вніч на 2 грудня на Буковині пошкоджено кілька житлових та господарських будинків. За інформацією начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запарнюка, жертв чи травмованих вдалося уникнути. На місці працюють поліцейські та спеціальна комісія, яка встановлює завдані збитки

Під час нічної тривоги 2 грудня на Чернівецької областю знищили ворожий безпілотник, повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк в понеділок.

«Внаслідок падіння його уламків пошкоджено декілька будівель в одному із сіл Дністровського району. На щастя, минулося без жертв та постраждалих серед місцевого населення. Згідно з оприлюдненою інформацією, на місце відправились усі профільні служби», – розповів Руслан Запаранюк.

Наразі в населеному пункті Дністровського району працюють поліцейські та члени спеціальної комісії, які встановлюють збитки завдані падіння БпЛА. Фахівці проводять побудинковий обхід. Від вибухової хвилі в кількох будинках вибило вікна і пошкодило дахи. Людей наразі тимчасово звідти відселили.