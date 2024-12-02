Ворожі дрони зафіксували у десяти областях країни

У ніч на понеділок, 2 грудня, російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та БпЛА невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях України. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни випустили 110 безпілотників із Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Для відбиття ворожого нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 командування Повітряних сил підтвердило збиття 52 ворожих БпЛА у десяти областях країни:

Київській,

Черкаській,

Чернігівській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Житомирській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській.

«Ще 50 безпілотників були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один — в повітрі. Бойова робота триває», – ідеться в повідомленні.

Наслідки ворожих атак на Україну 2 грудня

У Тернополі через влучання ворожого БпЛА у верхній поверх житлового будинку загинув 45-річний чоловік, ще троє мешканців отримали поранення.

За інформацією Київської ОВА, в одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів сталася пожежа на складському приміщенні сільськогосподарського підприємства. Рятувальники загасили пожежу.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що протиповітряна оборона над областю знищила два БпЛА типу Shahed. Утім, на Золотоніщині внаслідок падіння дронів пошкоджено вікна кількох житлових будинків і господарську споруду.

За повідомленням ДСНС, уламки збитого над Чернівецькою областю безпілотника пошкодили будинок та господарську будівлю. Ударною хвилею вибило вікна та зруйнувало дах дому. Загиблих та травмованих немає.