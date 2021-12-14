У Рівному періодично зносять самовільно встановлені тимчасові спосуди

Понад 100 незаконно встановлених гаражів та 15 кіосків підприємців, які працюють без дозволу, знесуть у Рівному. Відповідне рішення у вівторок, 14 грудня, прийняли під час засідання виконкому. Власникам незаконних споруд спершу надішлють письмове попередження про демонтаж, якщо його проігнорують, нелегальні споруди у місті знесе спеціальна комісія.

Рішення про знесення у Рівному 115 гаражів та 15 тимчасових споруд, встановлених без дозволу, прийняв виконавчий комітет міської ради 14 грудня. На вимогу голів об’єднань співвласників будинків, депутатів та мешканців міста 13 грудня було підготовлено протокол комісії, яка займається демонтажем незаконних споруд у місті. До списку увійшли гаражі біля багатоквартирних будинків на вулицях Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Макарова, Гагаріна та Польовій.

Знесуть також кавові кіоски на вулицях Андрія Мельника, Дубенській та Коперніка; тимчасові споруди з продажу їжі швидкого приготування на вулицях Київській та Дубенській; павільйони з продажу продтоварів та промтоварів на вул. Андрія Мельника, Київській, Дубенській, а також квітковий кіоск та пункт обміну валюти на вул. Київській.

Власників майна завчасно попередять про демонтаж, аби вони могли зробити це власними силами, що значно дешевше, ніж коли знесенням займається спеціальна комісія. У такому разі власник має заплатити за знесення, вивезення та зберігання. Якщо ж майно ніхто не забере зі спецмайданчика протягом півроку, його визнають безхазяйним і здадуть на брухт.

На геопорталі відкритих даних є інтерактивна карта тимчасових споруд Рівного, де про кожен об’єкт зазначено, чи він встановлений законно (позначений зеленим кольором), чи без дозволу (червоним кольором). У Рівному незаконно встановлені споруди почали демонтувати у 2013 році. Відтоді у місті знесли близько 800 гаражів та кіосків, встановлених без дозволів. Востаннє рішення про знесення 86 споруд виконком прийняв у вересні.