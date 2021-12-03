У центрі Львова заборонене використання світлової реклами. Міськрада нагадує, що за порушення цих правил передбачено штраф до 170 тисяч гривень і вимагає в підприємців самостійно демонтувати її.

Заборона світлової реклами стосується всієї центральної частини, що входить у зону ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили на виконавчому комітеті міськради 24 вересня. Також Верховна Рада прийняла закон, який забороняє взагалі будь-яку рекламу в зоні ЮНЕСКО.

«Проблема полягає у тому, що є рекламні компанії, які починають нав’язувати тим чи іншим підприємцям дуже хорошу рекламу, яку виготовлять та постачають. Люди на це йдуть, не розуміючи, що їх ведуть насправді на манівці. Я би хотів, аби ця інформація була максимально публічною для всіх, хто займається підприємницькою діяльністю у місті», – наголосив мер Львова Андрій Садовий на засіданні виконкому 3 грудня.

Також міський голова зазначив, що впродовж наступних двох тижнів всіх, хто встановив світлову рекламу поінформують і дадуть час самостійно усунути порушення. У випадку відмови наступним кроком будуть приписи та демонтаж.

Штраф за таке порушення може сягати до 170 тисяч гривень.