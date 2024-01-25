Збій у роботі компаній триває з ранку 25 січня

У четвер, 25 січня, у роботі «Укрпошти» та компанії «Нафтогаз» сталися масштабні технічні збої. На пошті не працюють ІТ-послуги, а call-центри та сайт «Нафтогазу» недоступні.

Про збій у роботі ІТ-систем повідомили у прес-службі компанії «Укрпошта». У компанії заявили, що згодом надання послуг відновиться, водночас наразі можна відправляти посилки та приймати платежі у відділеннях.

«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час. У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом», – повідомили у прес-службі «Укрпошти».

У той самий час відбувся збій у системах газопостачальної компанії «Нафтогаз». У прес-службі компанії заявили, що наразі не працюють сайт та call-центр.

«Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує наша компанія. Наразі наші вебсайти та кол-центр не працюють», – повідомили у компанії.

Згодом про збій у роботі дата-центру повідомила і «Укртрансбезпека». Зокрема, наразі немає доступу до системи «Шлях» та сайту компанії.

Чи пов’язані збої у роботі компаній, наразі невідомо. Тривають роботи з відновлення усіх послуг пошти та «Нафтогазу».

Нагадаємо, у грудні 2023 року російські хакери атакували системи мобільного оператора «Київстар», через що кілька днів не працював мобільний інтернет, зв’язок та сайт компанії. За словами президента «Київстара» Олександра Комарова, хакерам вдалося знищити приблизно 40% інфраструктури компанії, зокрема багато серверів та даних.