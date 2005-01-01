У Рогатині стався скандал через побиття вихователькою дітей в садочку

Відомо про три випадки, коли діти повернулися з садочку додому з синцями

У Рогатині Івано-Франківської області стався скандал через те, що вихователька дитячого садочку «Дзвіночок» нібито б’є дітей. Про це розповіли батьки, пише ТСН.

За їх словами, такі інциденти почали відбуватися з тих пір, як у вересні їх трирічні діти перейшли в нову групу. Відомо про три випадки, коли діти повернулися додому з синцями. Йдеться про двох хлопчиків і одну дівчинку. «Дитина прийшла і сказала, що вихователька вдарила. Вона його добре штовхнула. Коли почали між друзями спілкуватися, то дізнався, що це не єдиний випадок. Були різні випадки», – розповів батько потерпілого хлопчика.

Між тим, в садку запевнили, що дівчинка, у якої були садна на обличчі, отримала пошкодження ще до того, як прийшла в дитсадок. Цей випадок стався 4 грудня. Вона нібито розповіла помічниці виховательки, що вдарилася в машині, коли тато віз її в дитячий садочок.

Другий випадок стався 4 січня. Як зазначили, хлопчик грав з машинкою на килимі, не втримався, впав і проїхався обличчям по килиму, внаслідок чого отримав пошкодження. У дитячому садку запевнили, що в той час на зміні була інша вихователька. Щодо інциденту з третьою дитиною в дитсадку кажуть, що їм нічого невідомо.

Батьки намагалися самі з’ясувати стосунки з вихователькою. Однак та написала заяву в поліцію на одного з них, звинувачуючи в погрозах.

Разом з тим, завідувачка дитсадка Марія Малецька підтвердила, що батьки вже неодноразово скаржилися на цю виховательку, однак завідувачка нічого не може зробити через відсутність прямих доказів.

Зокрема, за її словами, один випадок стався в п’ятницю, а мама показала їй дитину вже у вівторок. Вона також повідомила, що ще в одному випадку дитина сама впала. Однак конфлікт викликала бурхлива реакція виховательки на запитання батька про синці. «Вона (вихователька) не била. Але вона недобре відповіла батькові на його запитання», – зауважила завідувачка.

Відомо, що вихователька, на яку скаржаться батьки, працює в садку вже більше 30 років. При цьому в дитячому садку не змогли надати їй позитивної характеристики як працівникові. Адміністрація дитсадка вже виписала виховательці кілька попереджень, проте оштрафувати або звільнити її не може.

У свою чергу, начальник відділу освіти Рогатинської РДА Лідія Дуда зазначила, що за останній рік жодних офіційних скарг від батьків на виховательку не надходило. За словами Дуди, за фактом нинішніх скарг провели бесіди з завідувачкою дитячим садом і вихователькою.