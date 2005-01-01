Із львівського дитячого притулку втекли троє дівчат-в'єтнамок

Ввечері 10 січня з львівського дитячого притулку втекли троє вихованок. Дівчата віком 15-16 років в’єтнамської національності зникли з притулку близько 19:00. Про це розповів працівник ГУ Нацполіції Львівщини Ігор Зінкевич.

За його словами, дівчата втекли через вікно з притулку на вул. Левандівській, яким опікується Служба у справах дітей Львівської ОДА.

Дівчат звати Чан Тхі Тху Нга (22.08.2001 року народження), Нгуен Ті Транг (20.10.2001) та Нгуен Ту Фюонг (12.10.2002).

фото Ігоря Зінкевича

Поліція просить зголоситися усіх, хто бачив підлітків або має будь-яку інформацію про них, і повідомити за телефоном «102».