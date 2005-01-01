Батьком дитини 12-річної породіллі з Борислава виявився її 14-річний двоюрідний брат

Тетяна Лучишин у вересні народила здорову дівчинку, однак відмовлялась назвати ім’я справжнього батька дитини

Батьком дитини 12-річної Тетяни Лучишин з Борислава виявився її 14-річний двоюрідний брат Остап. Про це газеті «Високий замок» розповіла мати дівчинки Анна.

За її словами, експертиза, яку проводила поліція, біологічного батька не виявила. Тести пройшли вітчим Тані Іван, її зведений і рідний брати. Потім ДНК-тест здав Володя, сирота, який живе з родиною, та рідний брат Ані – Михайло. У результаті жоден з них не є батьком дитини.

«У поліції сказали, якщо Таня не зізнається, визнаємо її неадекватною, а дитину заберемо. Тоді вона призналася. Провели нову ДНК-експертизу, яка підтвердила, що це двоюрідний брат Тані — Остап. Йому 14 років. Він син мого брата Михайла від першого шлюбу», – розповіла мати Тетяни.

Анна заявила також, що телеканал «Інтер», із яким вони підписали контракт про участь у ток-шоу «Стосується кожного», не виконав своїх обіцянок, тому сім’я відмовилась брати участь у третій програмі.

«Просила, аби на каналі пояснили, що нічого нам не платили. Я у Бориславі багато років живу. Мене багато людей знає. Коли грошей не маю, а хочу дітям купити ковбаси, йду в магазин — “на бороду” беру (у борг. — Авт.). Після ток-шоу мені вже у борг не давали, казали, що гроші маю, бо телеканал заплатив мені 40 тисяч грн. Я у магазині плакала і клялася, що не брала ніяких грошей. На каналі пообіцяли, що на Таню чекає сюрприз! Таня його до цих пір чекає! Пише їм, але вони рідко відписують. Кажуть, мають багато роботи…», – цитує матір Тетяни газета «Високий замок».

Нагадаємо, що 12-річна Тетяна Лучишин у вересні народила здорову дівчинку, однак відмовлялась назвати ім’я справжнього батька дитини. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Згодом вони з мамою підписали контракт на участь у ток-шоу «Стосується кожного» на телеканалі «Інтер». Через участь дівчинки у програмі, а також провокативну поведінку ведучого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження телеканалу «Інтер».