Путін налаштував проти себе і «партію війни», і тих, хто хоче миру

Українська розвідка вважає нереальним відкритий державний переворот у Росії, водночас, за її даними оточення президента Владіміра Путіна шукає йому заміну. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю «Українській правді».

«Державний переворот? У відкриту він нереальний. Тіньовий, так. Тіньовий – це реально», – заяивив Буданов.

За його словами, оточення Путіна вже «шукає вихід із ситуації».

«От найближче оточення, яке, скажімо так, представляє зараз фінансову гілку, вони досить багато втратили через війну. І от вони шукають вихід із ситуації. Найпростіший вихід із ситуації для них – це замістити Путіна іншою особою. Скажімо так, звинуватити у всіх проблемах не Росію, а саме одну людину – Путіна. І сказати, що він був хворий диктатор, знімайте усі санкції, знімайте усі обмеження, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він», – розповів голова ГУР.

За словами Буданова, більшість російських війських виступають за війну. Проте вони не горять аж надто бажанням продовжувати бойові дії, з огляду на те, які значні втрати несуть.

«Спецслужби Росії – певна кількість із них спочатку виступала за цю "операцію" для того, щоб приховати величезні розтрати, які йшли багато років на формування в Україні так би мовити проросійськи налаштованих людей. Крім того, вони свято вірили в те, що за три дні візьмуть Київ, а на десятий день взагалі закінчать всю воєнну операцію по Україні. Це була їхня мрія. Але вона не вдалася», – сказав Буданов.

Він переконаний, що російський бізнес у свою чергу має прагматичний підхід до війни чітко розуміє свої втрати і тому намагається знайти вихід і якось припинити війну.

«Вони втрачають гроші, а це величезні гроші. Тому вони виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови йдуть навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом та політиками. Це все є», – зазначив Буданов.

До слова, за даними «Медузи», за три місяці війни в Україні Путін налаштував проти себе і «партію війни», і тих, хто хоче миру, – у Кремлі сподіваються, що в найближчому майбутньому він піде, і вже шукають наступника.

Співрозмовники «Медузи» зазначають, що у Кремлі негласно обговорюються навіть постаті наступників президента. Серед них мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв та перший заступник голови АП Сергій Кирієнко, який нещодавно став кремлівським куратором Донбасу.