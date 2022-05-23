Замах на російського воєнного злочинця Владіміра Путіна стався приблизно 2 місяці тому

На життя президента держави-терориста Росії, воєнного злочинця Владіміра Путіна скоювали кілька замахів, один з них – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю «Українській правді».

«На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було», – сказав він.

За словами Буданова, замах був невдалий. І хоча жодного розголосу інцидент не отримав, але розвідники володіють інформацією, що така подія дійсно мала місце.

Зауважимо, що ще в березні ГУР Міноборони повідомило, що російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна від влади. Як варіанти розглядались отруєння і раптова хвороба. Тоді ж Кирило Буданов заявляв, що більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України, оскільки окупаційні війська зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали.