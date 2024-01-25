Ігор Гіркін на суді

Московський міський суд визнав колишнього «міністра оборони» так званої ДНР Ігоря Гіркіна [Стрєлкова] винним у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності та засудив його до чотирьох років колонії. За даними російських пропагандистських ЗМІ, сам Гіркін провину не визнав.

Під будівлею суду зібралися прихильники Ігоря Гіркіна. Вони протестують проти його ув’язнення. Мітингувальників розганяють російські силовики.

Прихильники Ігоря Гіркіна під будівлею московського суду

Нагадаємо, Ігоря Гіркіна затримали представники слідчого комітету РФ у липні 2023 року. Затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер» Дмітрія Пєтровського, який пояснив свою заяву тим, що «Гіркін образив Путіна і це стало останньою краплею». Слід зазначити, що у своїх публікаціях в Telegram, особливо після заколоту в червні, Гіркін жорстко критикував «вагнерівців». В останній публікації він назвав Путіна «нікчемною та боягузливою бездарністю».

Ігорь Гіркін [Стрєлков] – колишній офіцер ФСБ, колишній «міністр оборони ДНР». Він є обвинуваченим у справі про збиття літака рейсу MH17 і оголошений у міжнародний розшук. Гіркін, якого також називають Стрєлков, неодноразово визнавав, що брав активну участь у процесі окупації Криму Росією.

Правоохоронні органи України відкрили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тортури та навмисні вбивства, порушення законів і звичаїв війни. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тис. доларів за передачу Ігоря Гіркіна в український полон.