Деталі від зенітно-ракетних систем С-300 нібито купував «Укроборонпром»

Ростовський обласний суд Росії засудив двох осіб за нібито передачу Україні даних про радіолокаційне обладнання зенітно-ракетних систем С-300. Про це пише «Бабель» з посиланням на повідомлення ФСБ РФ.

Як повідомляється, громадянин Росії Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян нібито купували клістрони Довідка, які входять до складу С-300, і передавали конкретні зразки зазначених виробів в Україну.

У ФСБ РФ стверджують, що придбане радіоелектронне обладнання Лобов зберігав у підвальному приміщенні свого будинку, де здійснював передпродажну підготовку. Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння. Кінцевим одержувачем клістронів виступила державна компанія «Укроборонпром».

В березні 2020 року для чергової закупівлі клістронів Хачатрян прибув у Росію і був затриманий.

Обидва засуджені за обвинуваченням у державній зраді та шпигунстві. Лобова засудили до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна – на 10 років і 5 місяців, відповідно.

Як інформував ZAXID.NET, підконтрольний окупаційній владі Криму так званий «Севастопольский міський суд» засудив до 12 років колонії загального режиму 66-річну українку Галину Довгополу за нібито «шпигунство» в Криму на користь України.