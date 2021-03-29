66-річну українку Галину Довгополу відправили у колонію

Підконтрольний окупаційній владі Криму так званий «Севастопольский міський суд» засудив до 12 років колонії загального режиму 66-річну українку Галину Довгополу. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема Галину Довгополу звинувачують у нібито зборі даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту Російської Федерації. Її засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму та одного року адміннагляду під закінчення терміну ув'язнення.

Вирок винесли ще 24 березня, однак засідання відбувалось у закритому режимі, тому відомо про це стало лише після його публікації на сайті суду.

Омбудсменка називає цю кримінальну справу сфабрикованою, а вирок незаконним.

«Наголошую, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої», – пише Денісова.

Так, за даними «слідчих» у Криму, українка нібито співпрацювала з Головним управлінням розвідки України та збирала дані, які розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних та інші відомості щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту.

Галину Довгополу затримали ще восени 2019 року співробітники ФСБ. Після арешту її відправили до Лефортовської тюрми у Москві та кілька разів продовжували термін затримання.

У лютому 2020-го Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з'ясувати місцеперебування Галини Довгополої, оскільки рідним та адвокатам не вдавалося дізнатися про стан її здоров’я.