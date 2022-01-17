У Розвадові внаслідок отруєння чадним газом загинув 44-річний чоловік. Випадок стався у неділю, 16 січня.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 22:30 надійшло повідомлення, що в с. Розвадів у надбудові над гаражем смертельно отруївся чоловік. Попередня причина – отруєння чадним газом. Загиблий – місцевий мешканець 1977 року народження.

Обставини події встановлює поліція.

Нагадаємо, що напередодні у Розвадові також чадним газом отруїлися двоє людей. Вони померли ще до приїзду медиків.