У Розвадові від отруєння чадним газом помер 44-річний чоловік
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У Розвадові внаслідок отруєння чадним газом загинув 44-річний чоловік. Випадок стався у неділю, 16 січня.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 22:30 надійшло повідомлення, що в с. Розвадів у надбудові над гаражем смертельно отруївся чоловік. Попередня причина – отруєння чадним газом. Загиблий – місцевий мешканець 1977 року народження.
Обставини події встановлює поліція.
Нагадаємо, що напередодні у Розвадові також чадним газом отруїлися двоє людей. Вони померли ще до приїзду медиків.
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