Фура навантажена щебенем влетіла у магазин

У центрі міста Рудки, що за 20 км від Самбора, навантажена щебенем вантажівка Renault в’їхала у магазин. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Самбірській, 6 у п’ятницю, 3 вересня, близько 16:00. Автомобіль в'їхав у бетонну електроопору, а опісля – в одноповерховий продуктовий магазин, від удару частина будівлі обвалилася.

Внаслідок ДТП водій та двоє людей, які в момент ДТП перебували на тротуарі, загинули на місці ДТП. Ще одна дитина померла у лікарні. Також ще одного постраждалого госпіталізували у важкому стані. Вантажівка перевозила щебінь.

Фото НТА та Укрінформу

За інформацією свідків, відразу після аварії очевидці самотужки відсунули вантажівку і дістали з-під неї тіла двох загиблих та травмовану дитину. Її передали медикам, але врятувати дитину не вдалося, вона померла у лікарні. Ймовірно, під завалами можуть бути ще люди.

За інформацією поліції, водій сідлового тагяча Renault не справився з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин. Від удару завалилася частина будівлі.

«Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються», – повідомили у поліції.

Зазначимо, що через центр м. Рудки, яке розташоване за 20 км від Самбора, проходить траса національного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород. Через ДТП рух трасою ускладнений. В'їзд у місто зі сторони Самбора перекрито, об'їзд через с. Вістовичі. Також центр міста можна об'їхати бічними вуличками.

На місці працюють медики та поліція. Поліція встановлює особи загиблих.

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