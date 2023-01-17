На румунське узбережжя вимило двигун від російської ракети

У Румунії на на узбережжі коси вздовж лиману Разелм вимило частину двигуна від ракети. Згодом в уряді підтвердили, що ракета була запущена із зенітного ракетного комплексу «Панцир-С1» російського виробництва.

За даними штабу військово-морських сил Румунії, уламки ракети не є небезпечними, адже не містять піротехнічних засобів.

«Виявлений предмет не містить піротехнічних або небезпечних матеріалів і є трубою маршового двигуна від зенітної ракети типу 57Е6 "земля-повітря", запущеної зенітним ракетним комплексом типу "Панцир-С1"», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі комплекси виробництва Росії не перебувають на озброєнні збройних сил Румунії. Найімовірніше, вважають у румунському флоті, ракета впала під час нещодавніх військових дій у північній частині Чорного моря, а її уламки течією були віднесені до румунського узбережжя.

Штаб румунських військово-морських сил не виключає, що течії можуть принести такі компоненти в безпосередній близькості до прибережної зони Румунії або інших прибережних країн.

«Панцир-С1» – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.