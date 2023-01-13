AWACS здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 км

Через війну Росії в Україні НАТО хоче передислокувати кілька своїх літаків-розвідників AWACS, які зазвичай базуються в Німеччині, до Румунії. Про це повідомляє Tagesschau, передає «Європейська правда».

Літаки призначені для підтримки посиленої присутності альянсу в регіоні та моніторингу російської військової діяльності, повідомили в командуванні військово-повітряних сил НАТО.

Попередньо, AWACS прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці Бухареста наступного вівторка і залишаться там на кілька тижнів. Літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження НАТО, зазвичай базуються в Гайленкірхені в Німеччині.

Аеродром розташований лише на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону з Україною. AWACS базуються на літаках Боїнг 707 і завдяки своїй грибоподібній радіолокаційній структурі здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 км.

Раніше сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.