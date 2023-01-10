НАТО і ЄС підписали нову декларацію про співпрацю

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали третю в історії організацій декларацію про співпрацю. Про це повідомили на спільній прес-коференції ЄС і НАТО.

Згідно з декларацією, ЄС та НАТО вирішили сконцентруватися на геостратегічному суперництві, яке зростає, проблемах стійкості та захисті критично важливих інфраструктур.

Інші пріоритетні сфери роботи включатимуть нові та проривні технології, космос, наслідки зміни клімату для сфери безпеки, іноземне втручання та маніпулювання інформацією.

Коментуючи її підписання, Столтенберг акцентував на важливості співпраці між НАТО і ЄС в контексті зміни обстановки в сфері безпеки після вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в декларації є домовленість про посилення підтримки України.

«Зараз це важливо більше, ніж будь-коли. ... Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився», – сказав Столтенберг.

Наразі ЄС і НАТО активно співпрацюють у різних сферах. Початком офіційних відносин між ЄС і НАТО вважається 2003 рік. Тоді було укладено комплексний пакет угод між організаціями.

Наразі 21 з 27 країн-членів ЄС є членами НАТО. Ще чотири члени НАТО очікують на вступ до ЄС (Албанія, Чорногорія, Північна Македонія і Туреччина, заявка на вступ останньої не просувається з 1999 року).