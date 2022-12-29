У Брестській області впали уламки ракети

Міністерство оборони прокоментувало заяву Білорусі про падіння нібито української ракети на її території. У Міноборони зазначили, що готові провести розслідування і не виключають, що інцидент могли спровокувати росіяни.

За повідомленнями оборонного міністерства Білорусі, 29 грудня, під час масованої ракетної атаки, яку Росія здійснила по Україні, у Брестській області впали уламки ракети, нібито, комплексу С-300 з території України.

Через цей інцидент МЗС Білорусі викликало посла України і заявило йому «рішучий протест».

Пізніше ситуацію прокоментувало українське міністерство оборони. У відомстві зазначили, що Україна чинить опір російським обстрілам, здійснюючи своє право на самооборону у межах ст. 51 Статуту ООН.

«Щодо тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні та завзяті прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України», – йдеться в заяві.

Водночас, українська сторона не виключає свідомої провокації з боку Росії, яка могла прокласти такий маршрут для запуску ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над Білоруссю.

У Міноборони наголосили, що Україна готова до об'єктивного розслідування інциденту та готова запросити до участі у ньому авторитетних експертів із країн, які не підтримують російську агресію в Україні.

Нагадаємо, 29 грудня Росія випустила по території України 69 ракет, 54 з яким збили сили ППО.