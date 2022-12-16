Мешканці публікують у соцмережах уламки російської ракети, яка впала неподалік Волгограда

Під час масованого ракетного удару 16 грудня по території України одна з крилатих ракет упала на території Росії. Про це повідомила низка місцевих російських ЗМІ. Фото уламків ракети також публікують мешканці в соцмережах.

Повідомлення про падіння з неба невідомого об’єкта неподалік Волгограда з’явилося близько 11:00, коли по всій Україні через масований російський ракетний обстріл була оголошена повітряна тривога. У місцевих пабліках Волгограда та області поширюють відеоролики з падінням одного чи кількох об’єктів біля Єланського району.

Опубліковані місцевими уламки об’єкта вказують на те, що це ракета. У соцмережах місцеві також повідомляють, що спостерігали проліт крилатих ракет. Очевидці виявили серед дерев та у полі уламки ракети та залишки її обладнання. Місцева влада повідомила, що місце падіння об’єкта оточили, працюють екстрені служби.

Як зазначає портал «Мілітарний», на одному з фото з місця інциденту зображена бойова частина ракети, яка не вибухнула.

«Із характерної форми залишків корпусу можна припустити, що це була крилата ракета Х-101, які росіяни часто застосовують під час масових терористичних обстрілів української критичної інфраструктури та об’єктів енергозабезпечення», – повідомляє «Мілітарний».

Нагадаємо, 16 грудня Росія випустила по об’єктах інфраструктури та житловому сектору України 76 ракет, 72 із яких – крилаті Х-101, «Калібр», Х-22 та чотири керованих авіаційних ракети Х-59/Х-31П.

Сили ППО збили 60 із 76 випущених ракет. У Повітряних силах зазначили, що ракети випустили з районів Каспійського та Чорного морів, а також із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.