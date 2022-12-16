Окупанти здійснили три хвилі атак на українські міста

Зранку у пятницю, 16 грудня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Повітряна тривога на півдні та сході України почалася близько 08:00 ранку і поступово поширилася на всю територію.

Телеграм-канали повідомили про пуск російських ракет Х-101 з акваторії Каспійського моря, ракет «Кинджал» з кораблів Чорноморського флоту РФ на Чорному морі та запуску БПЛА з окупованих територій.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 08:00 ранку повідомив про запуски близько 60 російських ракет. Згодом почали надходити повідомлення про влучання російських ракет в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури у містах різних регіонів України.

Київ

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У місті повністю зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. У всіх районах Києва почалися перебої з водопостачанням. Вони повʼязані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури через російські удари.

Також на території області була зафіксована робота ППО. У Броварській громаді на приватні будинки впали уламки ракети, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. На щастя ніхто не постраждав.

Харків

Росіяни нанесли щонайменше три удари по критичній інфраструктурі Харківської області. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також додав, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас за словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок удару місто повністю залишилось без світла.

Згодом Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по Харківщині 10-ма ракетами. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області – є перебої. Над відновленням електропостачання працюють фахівці.

Дніпро

Про сильні вибухи повідомляють місцеві пабліки у Дніпрі. У місті зупинили рух метрополітену та всього електротранспорту, оскільки відсутнє живлення на підстанціях. Рухомий склад електротранспорту за допомогою технічних авто комунального підприємства завезуть до депо незабаром. Усі станції метрополітену працюють як укриття. Мер міста Борис Філатов закликав мешканців поповнити запаси води.

Полтава

Внаслідок прильотів російських ракет обласний цент Полтавщини залишився без електроенергії, повідомив міський голова Олександр Мамай.

«Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні», – написав він.

Проблеми з електрикою також у різних районах області, пише Суспільне з посиланням на місцевих жителів.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що внаслідок масованого ракетного удару окупантів у місті зникло не тільки електропостачання, а й теплопостачання.

Кривий Ріг

«Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі», — повідомив мер міста Олександр Вілкул.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що у Кривому Розі влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко згодом повідомив, що внаслідок попадання у житловий будинок, наразі відомо про 2 загиблих, є поранені.

«У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд», – написав він.

Суми

В результаті вранішньої ракетної атаки окупантів, серед інших, і Сумська область залишилась без світла. «Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання», – повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни завдали масованого удару різними типами ракет, щоб роззосередити увагу сил ППО

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що по Україні випустили 60 ракет, скільки з них збили – наразі невідомо.

«Випущені традиційно з літаків Ту-95 ракети Х-555 і Х-101, також є пуски «Калібрів» з Чорного моря. Маємо запуски С-300. Також є робота Ту-22 М3 із ракетами Х-22. Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. ППО спрацювала непогано, результати ми повідомимо», – розповів Ігнат.

За його словами окупаційні війська спеціально завдали масованого удару різними типами ракет, щоб роззосередити увагу сил протиповітряної оборони.

По всій Україні вводяться екстренні аварійні відключення світла

Через влучання в енергооб’єкти в декількох областях по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла, повідомили в Офісі Президента.

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

«Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються», – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Затримки поїздів

Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин.

Тож щодо затримок:

№45/46 Ужгород – Харків +1:46;

№111/112 Київ – Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці – Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль – Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець – Харків +1:17;

№707/708 Київ – Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів – Харків +1:15;

№93/94 Хелм – Харків +1:15;

№131/132 Дніпро – Львів +1:13;

№119/120 Львів – Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ – Харків +1:10;

№731/732 Київ – Дніпро +1:07;

№725/726 Харків – Київ +1:07;

№715/716 Перемишль – Київ +1:01.

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.

У відомстві також додали, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;

«Як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу – довеземо наступним із тим же квитком. Резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках. Вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях. Усі "Фортеці незламності" в готовності!», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що росіяни здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Під час останньої атаки ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.