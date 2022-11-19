Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні спрямоване на виснаження засобів протиповітряної оборони. На думку Пентагону, таким чином російське військове командування хоче досягти домінування у небі.

Як повідомляє Reuters, у суботу, 19 листопада, під час візиту на Близький Схід заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що росіяни збільшили інтенсивність масованих ракетних обстрілів інфраструктури України, аби виснажити систему ППО.

«Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони. Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною», – сказав він.

Нагадаємо, під час останньої масованої ракетної атаки українська ППО збила 73 із понад 90 випущених по території України ракет.